وزارة الفلاحة تُحذر منتجي الحبوب من الأمراض الفطرية وأمراض الصدأ

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، منتجي الحبوب، إلى تكثيف المراقبة اللّصيقة لمزارعهم والتدخل بالمداواة الكيميائية عند الاقتضاء مع الاستعانة بمصالح الإرشاد مرجع النظر ترابيا.

وقالت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، إن هذه الدعوة تأتي في إطار التوقي من الأمراض الفطرية الورقية بمزارع الحبوب وخاصة مرض التبقع السبتوري على القمح الصلب وذلك بالمناطق الرطبة بالشمال، ومع تواصل نزول الأمطار مع الاعتدال النسبي في درجات الحرارة وتقدم النمو الخضري للقمح.

ونظرا لخطورة أمراض الأصداء ووبائيتها على غرار الصدأ الأصفر والصدأ البني، خاصة مع هبوب الرياح الذي يمثل العامل الرئيسي في سرعة انتشارها بمزارع الحبوب، قدمت الوزارة جملة من التوصيات للمزارعين:

* المراقبة المستمرة لمزارع الحبوب (قمح لين – قمح صلب – تريتيكال)،

* ضرورة التدخل الفوري عند ظهور الأعراض الأولى لمرض الصدأ وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المصادق عليها في الغرض.

ولمزيد الإرشادات دعت الوزارة إلى الاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

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