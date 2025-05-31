وزارة الفلاحة تُعلن عن إجراءات جديدة لدعم تمويل ربط الأعلاف الخشنة وتكوين مخزونات ذاتية لمربي الماشية

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن جملة من الإجراءات الهادفة إلى دعم مزارعي الأعلاف الخشنة ومربي الماشية، وذلك في إطار تعزيز الاستعدادات لموسم إنتاج الأعلاف الخشنة 2024 / 2025 وضمان تزويد مستقر للقطيع خلال الفترات المقبلة.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها أنه سيتم تمكين مزارعي الأعلاف الخشنة ومربي الماشية من قروض موسمية بشروط ميسّرة وإجراءات مبسّطة، تهدف إلى تمويل عمليات ربط الأعلاف وتكوين مخزونات ذاتية منها.

وتُمنح هذه القروض عبر البنك التونسي للتضامن الذي يوفر قروضًا موسمية لفائدة مزارعي الأعلاف ومربي الماشية، إضافة إلى الشركات الأهلية والتعاونية ومجامع التنمية الفلاحية الناشطة في مجال تربية الماشية، وذلك دون الحاجة إلى ضمانات، مع آجال سداد تمتد إلى 12 شهرًا، ووفق منشور مشترك يحدّد تفاصيل الإجراءات العملية.

كما يتولى البنك الوطني الفلاحي اسناد تمويلات موسمية للفلاحين الذين سبق أن استفادوا من قروض في بداية الموسم ويرغبون في تمويلات إضافية، أو الذين لم يحصلوا على تمويلات سابقًا وتشمل هذه القروض كذلك مربي الماشية، والشركات التعاونية والأهلية، ومراكز تجميع الحليب، مع إمكانية تمديد آجال السداد إلى تسعة أشهر.

ويهدف هذا البرنامج، بحسب البلاغ، إلى مضاعفة كميات الأعلاف المخزنة لدى المنتجين، بما يضمن استقرار السوق والحدّ من تقلبات الأسعار خلال الفترات الحرجة.

كما برمجت الوزارة سلسلة من الأيام الإعلامية والتحسيسية بكافة جهات البلاد، لرفع الوعي حول جودة الأعلاف وأهمية تكوين مخزونات احتياطية، بالإضافة إلى شرح الإجراءات المعتمدة لدعم الفلاحين ومربي الماشية خلال الموسم المقبل.

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