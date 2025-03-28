وزارة الفلاحة تُعلن مداواة 600 هكتار ضدّ الجراد الصحراوي

أعلنت المصالح المركزية والجهويّة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إطار حملة مكافحة الجراد الصّحراوي، أنّ المساحة التّي تمّت مداواتها ضدّ هذه الآفة بلغت إلى غاية صبيحة يوم 27 مارس 2025 حوالي 600 هك موزّعة على مختلف الولايات (تطاوين، مدنين، قابس، توزر وقبلي) التّي تمّ فيها تسجيل تواجد للجراد الصّحراوي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عمّليات التّقصّي والرّصد في مختلف ولايات الصّف الأوّل والثّاني للمواجهة (تطاوين، مدنين، قبلي، توزر، قفصة، قابس، صفاقس، سيدي بوزيد والقيروان) متواصلة.

وعلاوة على تفعيل اللّجنة الوطنيّة واللّجان الجهويّة لليقظة ومكافحة الجراد، تولّت وزارة الفلاحة إبان دخول بعض المجموعات من الجراد تدعيم الولايات المذكورة بالمعدّات ومستلزمات الحملة الضّروريّة لمجابهة خطر انتشاره من سيّارات رباعيّة الدّفع وآلات رش المبيدات وكمّيات المبيد وملابس الوقاية الشّخصيّة.

وفي إطار المتابعة المتواصلة لحملة مكافحة الجراد الصحراوي، قام يومي الأربعاء والخميس 26 و27 مارس 2025، فريق مركزي يترأسه هيكل حشلاف رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري مرفوقا بالمديرة العامّة للصّحة النّباتيّة ومراقبة المدخلات الفلاحيّة بزيارة ميدانية للمناطق المعنيّة لمعاضدة مجهودات الفرق على عين المكان.

وباعتبار عضويّة البلاد التّونسيّة في هيئة مكافحة الجراد الصّحراوي بالمنطقة الغربيّة، أرسلت الهيئة بعثة من الخبراء الدوّليين الى بلادنا خلال الفترة من 22 إلى 29 مارس 2025 لتقييم وضع الجراد الصّحراوي بتونس قصد تعزيز التّعاون بهدف القضاء عليه بالمنطقة.

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