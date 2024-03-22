وزارة الفلاحة ستواصل اجراءات تقسيط المياه في الفترة القادمة رغم تحسن مخزون السدود نسبيا

أكد كاتب الدولة المكلف بالمياه، رضا قبوج اليوم الجمعة، أن العمل بإجراءات تقسيط المياه سيتواصل خلال الفترة القادمة وفق ما تم اعتماده السنة الفارطة.

واعتبر قبوج، خلال اليوم الوطني التحسيسي حول ترشيد استهلاك الماء، الذي يتزامن مع للأمطار يبقى ضعيفا ولم يتجاوز 29 بالمائة، رغم تحسن هذه الإيرادات بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.

وأفاد المتحدث بأن مخزون السدود قد تحسن بنسبة 18 بالمائة رغم أن مخزون السدود المحورية في البلاد يبقى ضعيفا ولم يتخطّ 30 بالمائة في سجنان و40 بالمائة بسدّ سيدي سالم و50 بالمائة في سدّ البراق.

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