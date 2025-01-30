وزارة الفلاحة: سيتم توفير قوارير من زيت الزيتون البكر بسعر 12.5 دينار للتر الواحد

أعلن محمد علي بن رمضان، ممثل عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة في ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس، أنه سيتم توفير قوارير ذات سعة لتر من زيت الزيتون البكر الممتاز في المساحات التجارية الكبرى بسعر 12,5 دينار وقوارير ذات سعة 3 لتر بسعر 37 دينار.

وأكد المتحدث في تصريح نقلته إذاعة جوهرة أف أم، أن « زيت الزيتون البكر الممتاز سيكون متوفّرًا في نقاط البيع بالسعر المذكور خلال الأيام القادمة ».

وأفاد بن رمضان، « بتوفر حوالي 250 ألف لتر من زيت الزيتون البكر الممتاز، مؤكّدا أن نسق التزويد سيتواصل حسب نسق الطلب، مشيرا إلى أنّ المخزون المتوفر لدى الديوان الوطني للزيت يبلغ 100 ألف لتر ».

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