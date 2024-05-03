وزارة الفلاحة ونظيرتها العراقية توقعان مذكرة تفاهم في قطاع المياه

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري انها وقعت، مؤخرا، مذكرة تفاهم مع نظيرتها العراقية تشمل قطاع الموارد المائية.

وأضافت الوزارة في بلاغ نشرته اليوم الجمعة ان المذكرة قام بتوقعيها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، مع نظيره العراقي، وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله.

تهدف هذه الاتفاقية الى إيجاد السّبل الكفيلة لمواكبة التطور التكنولوجي والبحثي وتبادل الخبرات في المجال، إلى جانب تشجيع التعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين.

وشاركت تونس ممثلة في وفد يتراسه بلعاتي في فعاليات المؤتمر الدّولي الرابع للمياه ببغداد من 27 الى 29 أفريل 2024 والذي خصّص لمناقشة تحديات المياه وتعزيز الشراكات في قطاع المياه بمشاركة منظمات عربية وإقليمية ودولية.

وأكّد بلعاتي في كلمة له خلال المؤتمر، على أهمية التظاهر في تبادل المعرفة والتكنولوجيا والدراسات حول استخدام المياه وتخزينها ومعالجتها بأفضل طريقة لخدمة أكبر قدر ممكن من البلدان والشعوب خاصة في ظل التغيرات المناخية.

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