وزارة المالية: سيتم التعامل بمرونة في تطبيق الفوترة الإلكترونية

أعلنت وزارة الماليّة أنّ الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرّخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2026، ينصّ على إخضاع العمليّات للفوترة الإلكترونيّة بداية من غرّة جانفي 2026.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026 أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار تحديث المنظومة الجبائيّة وتعزيز الشفافيّة، مؤكّدة في المقابل أنّه سيتمّ التعامل بمرونة في تطبيق مقتضيات هذا الفصل، تفاديًا لما قد يطرأ من صعوبات، خاصّة بالنسبة إلى المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة في النفاذ إلى المنصّات الإلكترونيّة، إضافة إلى عدد من الأنشطة الأخرى.

وشدّدت وزارة الماليّة على أنّ اعتماد هذه المرونة يهدف إلى تجنّب الاضطراب أو الإرباك الذي قد ينجم عن التطبيق الفوري للإجراء، وما يمكن أن يترتّب عنه من تداعيات سلبيّة على النشاط الاقتصادي بوجه عام.

وأكّدت في السياق ذاته حرصها على ضمان انتقال سلس نحو منظومة الفوترة الإلكترونيّة، بما يراعي خصوصيّات المؤسّسات وقدراتها التقنيّة، ويُحافظ على استقرار الدورة الاقتصاديّة.

