وزارة المرأة تتعهد بامرأة وطفلها تعرضت للطعن من طرف زوجها

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها، أنه على إثر محاولة القتل التي تعرضت لها ضحيّة ظهر أمس في حدود الساعة منتصف النهار بعدّة طعنات من قبل زوجها بالطريق العام بمنطقة في إحدى ولايات الشمال الغربيّ، كلّفت وزيرة الأسرة مصالح المندوبيّة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة والمندوب الجهوي لحماية الطفولة مرجع النظر بالتعهّد الفوري بالضحيّة وابنها وابنتها القاصرين.

وقد تمّ بالتنسيق مع الجهات القضائيّة والسلط الجهويّة المختصّة اتّخاذ التدابير اللازمة للتعهّد الصحّي بالضحيّة وطلب حماية قضائيّة للطفلين وتعيين جلسة عاجلة بحضور الأخصائيّة النفسانيّة لدى السيّدة قاضي الأسرة. وتمّ تسليم الطفلين لخالهما القاطن بإحدى الولايات المجاورة.

وستتعهّد الأخصّائيّة النفسانيّة التابعة للمصالح الجهويّة لوزارة الأسرة مباشرة الإحاطة النفسيّة بأطفال الضحيّة البالغين من العمر تباعا 7 و 13 سنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الضحيّة، وهي من مواليد 1984، تلقت الإسعافات الأولية وأجريت لها الفحوصات اللازمة وتمّ إبقاءها تحت المراقبة الصحيّة المكثّفة لمزيد الاطمئنان على وضعها الصحّي.

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