وزارة النقل: اتخاذ جملة من الإجراءات لتأمين تنقل المواطنين بمناسبة عطلة الشتاء

اتخذت وزارة النّقل جملة من الإجراءات لتأمين تنقل المواطنين، بمناسبة عطلة الشتاء، سيتم العمل بها بالتنسيق مع إداراتها الجهويّة ومؤسساتها الوطنية، والجهوية للنقل تحت الإشراف، أيّام 19 و20 و21 ديسمبر 2025 و3 و4 و5 جانفي 2026.

وتتمثل هذه الإجراءات، في الترخيص للشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في استغلال سفرات إضافية على كامل خطوطها المنتظمة، والترخيص للشركات الجهوية للنّقل، والشركة الوطنيّة للنّقل بين المدن للقيام بسفرات خارج خطوطها انطلاقا من محطات نقل المسافرين.

ومن بين الإجراءات الأخرى، وفق بلاغ صدر الخميس، عن وزارة النقل، الترخيص بصفة استثنائية لسيّارات الأجرة (لواج)، لتأمين سفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الإستغلال، مع الإلتزام بحمل المسافرين من محطات سيّارات الأجرة في الوجهة المقصودة.

ودعت الوزارة، في هذا الصدد، اداراتها الجهوية لتكليف فرق من مراقبي النّقل البري الراجعين لها بالنّظر لمتابعة سير البرامج، على مستوى محطات النّقل البري، والتدخّل عند الإقتضاء لإسناد تراخيص استثنائية بالتنسيق مع الإدارة العامّة للنقل البري.

كلمات البحث :إجراءات;عطلة الشتاء;وزارة النقل