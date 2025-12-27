وزارة النقل: الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين ستشحن قريبا

أعلنت وزارة النقل، السبت، أن الدفعة الأولى من الحافلات في إطار الصفقة لاقتناء 461 حافلة جديدة من جمهورية الصين الشعبية سيتم شحنها قريبا في اتجاه تونس.

واوضحت الوزارة، في بلاغ لها، انه سيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الصفقة لفائدة الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن.

ويهدف هذا القرار الى تحسين تنقل المواطنين في كافة الولايات التونسية للارتقاء بمنظومة النقل العمومي الجماعي، وفق الوزارة.

وتم الإثنين 9 جوان 2025، بمقر شركة النقل بالساحل، إمضاء صفقة مع شركة صينية لتصنيع الحافلات لاقتناء 418 حافلة بقيمة 176 مليون دينار لفائدة الشركات الوطنية والجهوية.

وتضم الصفقة 40 حافلة مكيفة للشركة الوطنية للنقل بين المدن و260 حافلة مزدوجة للشركات الجهوية للنقل البري مخصصة لنقل التلاميذ والطلبة و118 حافلة لفائدة شركة نقل تونس.

