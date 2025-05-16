وزارة النقل تعمل على تنظيم استعمال التطبيقات في مجال النقل العمومي غير المنتظم

تعمل وزارة النقل، على الإعداد للإعلان عن طلب تقديم مقترحات بخصوص تنظيم استعمال التطبيقات في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة التاكسي الفردي وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل ، وتبعا للاجتماعات المنعقدة مع الهياكل المهنية في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وتفاعلا مع مشاغل المهنيين في المجال، على ملاءمة تعريفة نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة التاكسي الفردي مع مشروع التطبيقات المزمع تركيزه.

كما ذكرت أنها تستكمل مراجعة الإطار القانوني لنظام العمل بالمحطات وتواصل العمل على مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البرّي وبعض نصوصه التطبيقية ومنها الأمر 2410 لسنة 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون المذكور.

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