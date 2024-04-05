وزارة النقل تُرخص استثنائيا لسيارات الأجرة لنقل المسافرين من 8 إلى 15 أفريل 2024

رخّصت وزارة النقل لسيارات الأجرة » لواج » بصفة استثنائية، للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التّقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك من الإثنين 8 أفريل إلى الإثنين 15 أفريل 2024.

وتتنزل هذه الخطوة في إطار دعم أسطول النقل عبر الحافلات والقطارات، خلال فترة عطلة عيد الفطر، وذلك من خلال برنامج أقرته بالتعاون مع شركات النقل ومهنيي النقل غير المنتظم للأشخاص، وفق ما ورد ببلاغ لوزارة النقل، اليوم الجمعة 05 أفريل 2024.

وكشفت الوزارة عن تكليف فرق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري والسكك الحديدية التونسية وسيارات الأجرة » لواج » بكامل تراب الجمهورية.

وأشارت، في سياق متصل، إلى إحداث مكتب تنسيق على مستوى الإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لتنظيم حملة دعم النقل ومتابعتها.

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