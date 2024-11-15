وزارة الّتجارة تحدد أسعار بيع فيتورة الصّوجا المنتجة محليّا بـ 1500 دينار الطّن بداية من اليوم

أعلنت وزارة الّتجارة وتنمية الصّادرات في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم بداية من 15 نوفمبر 2024 تحديد أسعار بيع فيتورة الصّوجا المنتجة محليّا بـ 1500 دينار الطّن بعد أن تمّ التّخفيض في مستوياتها للمرّة الرّابعة خلال هذه السّنة وذلك تباعا من 1780 دينار الطّن إلى 1500 دينار الطّن.

ودعت الوزارة بهذه المناسبة موزّعي المواد الأوليّة المستعملة في صناعة الأعلاف ومصنّعي الأعلاف إلى ملائمة هذا التّخفيض مع أسعار البيع بما يساهم في مزيد التّحكم في أسعار الأعلاف وكلفة الإنتاج الحيواني في قطاعات الدّواجن والألبان واللّحوم الحمراء.

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