وزارتا السياحة والتكوين المهني تمددان آجال التسجيل في الاستبيان الموجه إلى مهنيي السياحة

أعلنت وزارة السياحة ووزارة التشغيل والتكوين المهني، تمديد آجال التسجيل في الإستبيان الإلكتروني الموجّه إلى مهنيي المؤسسات السياحية لتحديد حاجياتها من الموارد البشرية.

واشار بلاغ مشترك صدر اليوم الاثنين، إلى أنه ويمكن الولوج إلى الاستبيان الذي انطلق منذ يوم 15 مارس 2024 وسيتواصل إلى غاية يوم 15 أفريل 2024 عبر الرابط الالكتروني https://bit.ly/3TzDjVh او code QR التالي :

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