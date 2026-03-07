وزارتا الصحة والتجارة تحذّران من ألعاب الأطفال المتكونة من مادة الرمل

دعت وزارتا الصحة والتجارة، في بلاغ مشترك، إلى عدم اقتناء ألعاب الأطفال المتكونة من مادة الرمل أو المحتوية عليه و التوقف عن استخدام هذا النوع من اللعب وحفظها في مكان بعيد عن المتناول.

و أكدتا أن مصالح المراقبة قد شرعت في تنفيذ حملات مشتركة لمراقبة ترويج هذه اللعب بمختلف مسالك التوزيع.

ويأتي ذلك تبعا للتحذيرات الصحية التي تم رصدها بعدة دول حول تواجد مادة الحرير الصخري « Amiante » ، وهي مادة مسرطنة عند استنشاقها، في بعض لعب الأطفال المتكونة من الرمل أو المحتوية عليه الرمل السحري، (رمل الرسم أو رمل التشكيل) وفي إطار الوقاية من المخاطر الصحية المحتملة على الأطفال وعملا بمبدأ الاحتياط.

