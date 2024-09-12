وزارتا الصحة والتجارة تدعوان الاولياء ضرورة اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة

دعت وزارتا الصحة والتجارة وتنمية الصادرات الاولياء الى ضرورة اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والخاضعة للرقابة وذلك للوقاية من المخاطر الصحية التي تنجم عن استعمال هذه الادوات.

واوصت الوزارتان في بلاغ مشترك بمناسبة العودة المدرسية 2024 /2025 بتجنب شراء الادوات المدرسية التي تتخذ شكلا او رائحة او لونا او مظهرا او تغليفا او تاشيرا يؤدي بالتلميذ الى الخلط بينها وبين المواد الغذائية (مثل الممحاة على شكل فاكهة او حلوى او اللصاق المعلب على شكل رضاعة او قارورة مشروبات) وما قد ينجر عن ذلك من مخاطر الاختناق أو التسمم او انسداد في الجهاز التنفسي او الهضمي.

وحذرت من اقتناء الادوات المدرسية التي لا تحمل البيانات الضرورية للتعريف بالمنتج وهوية المصنع او المورد والتركيبة واحتياطات الاستخدام وتاريخ الصنع ورقم الدفعة فضلا عن اللصاق المدرسي الذي لا يحمل عبارة « خال من المواد المحلة العضوية ».

وشددت الوزاراتات ان فرق المراقبة تعمل على مستوى الوزارتين بمتابعة توزيع هذه المواد بمختلف مسالك التوزيع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحجز المستلزمات التي تشكل خطرا على صحة وسلامة الاطفال وذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.