وزارتا الصحة والتجارة: لا تُقبلوا على اقتناء اللعب التي تُشكل خطرا على سلامة الأطفال

دعت وزارتا الصحة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ مشترك أصدرتاه مساء الثلاثاء، إلى عدم الإقبال على اقتناء اللعب التي تشكل خطرا على سلامة الأطفال كالمفرقعات (فوشيك) واللعب القاذفة للكويرات والخراطيش والأسهم والمصوبات الليزرية وغيرها من اللعب التي يمكن أن تتسبب في إصابات جسدية خطيرة.

وبحسب بلاغ مشترك فقد شددت الوزارتان على ضرورة اجتناب اقتناء المنتجات المعروضة خارج المسالك المنظمة باعتبار أنها لم تخضع للمراقبة الرسمية .

كما دعت كل من وزارة الصحة ووزارة التجارة للتثبت من وجود البيانات الإلزامية على الغلاف الخارجي للعبة المتعلقة خاصة بالفئة العمرية واحتياطات الاستعمال واجتناب المنتجات التي لا تحمل التأشير.

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