وزراتا الداخلية والتربية تطلقان حملة وطنية لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ الباكالوريا دورة 2026

تنظمُ وزارتا التّربية والدّاخليّة حملة وطنيّة لإنجاز بطاقة التعريف وطنيّة لفائدة تلاميذ البكالوريـا دورة 2026، وذلك ابتداء من يوم غد الاربعاء 08 جانفي وإلى غاية يوم 10 فيفيري 2025 بالمعاهد العمُوميّة والخاصّة، وفق رُزنامة مُعدّة للغرض، حسب بلاغ لوزارة التربية.

ودعت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، كافة التلاميذ المُرسّمين بالسّنة الثالثة ثانوي والذين لا يمتلكُون بطاقة تعريف وطنيّة الإستعداد لهذا الحدث وتحضير الوثائق المطلوبة.

وتتمثل هذه الوثائق بالخصوص في مضمون ولادة مُستخرج من دفاتر الحالة المدنيّة وشهادة في الجنسيّة التونسيّة وشهادة إقامة حديثة بالإضافة الى شهادة حضور مدرسيّة أصليّة من المعاهد العمُوميّة أو شهادة حضور أصليّة من المعاهد الثانويّة الخاصّة (مع إجباريّة المُصادقة على شهائد الحضور الممنوحة من المعاهد الثانويّة الخاصّة بالمندوبيّة الجهويّة للتربية).

كما يجب توفير 03 صُور فوتوغرافيّة للمعني بالأمر ووصل خلاص قيمتهُ 03 دنانير مُسلم من القباضة الماليّة وترخيص الولي مُعرف بالإمضاء من البلديّة ومُعلّل في الغرض لاستخراج البطاقة (مهني، تربوي، رياضي أو بدني) بالنسبة للتلاميذ دون 18 سنة حسب نص البلاغ.

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