وزيرا خارجية تونس وأنغولا يُؤكّدان ضرورة إرساء شراكات اقتصادية فاعلة وتنمية المبادلات التجارية

تلقى محمّد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج، يوم 11 أوت 2025، اتصالا هاتفيّا من Téte António، وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدوليّة لجمهوريّة أنغولا، تناول خلاله واقع التعاون بين البلدين وآفاقه على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف.

وفي هذا السياق، أشاد الوزيران بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وأكدا حرصهما على دفع التعاون الثنائي في شتى المجالات على غرار تكنولوجيا الاتصال، والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والطاقات المتجدّدة، وإرساء شراكات اقتصادية فاعلة وتنمية المبادلات التجارية واستغلال الفرص التي تتيحها منطقة التبادل الحرّ القارية الإفريقية «ZLECAF»، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل اتفاق إرساء اللجنة المشتركة بين البلدين وعقد دورتها الأولى في أقرب الآجال المتاحة.

وثمّن محمد علي النفطي في هذا الإطار الدّور الذي تقوم به أنغولا التي تتولّى حاليا الرئاسة الدّوريّة للاتحاد الإفريقي لدعم العمل الإفريقي المشترك وتنسيق المواقف حول أهمّ القضايا المطروحة، مشيدا بجهودها في الوساطة وإيجاد حلول للنزاعات وفي اسناد المبادرات الخاصة لتحقيق مقومات السلم واﻷمن والتنمية، ومذكّرا بذات بالجهود التي ما فتئت تبذلها تونس للإسهام في تجسيم المبادرات الإقليميّة والدّولية الرامية إلى إضفاء مزيد من النجاعة والشفافيّة على آليات التعاون الإفريقي وعلى الصعيد الأممي متعدّد الأطراف.

كلمات البحث :أنغولا;تونس;شراكات اقتصادية;وزير خارجية