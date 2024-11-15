وزيرة الأسرة تقرّ اجراءات «عاجلة» لتعزيز رعاية الأطفال المكفولين والنساء ضحايا العنف

أقرّت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري خلال جلسة عمل تلت زيارات تفقدية لعدد من مؤسّسات القطاع، جملة من التدابير والإجراءات « العاجلة » لتعزيز الرعاية بالأطفال المكفولين وبالنساء ضحايا العنف في هذه المؤسسات.

وشملت زيارات التفقّد الفجئيّة التي قامت بها الوزيرة امس المركز المندمج للشباب والطّفولة والمندوبية الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت ومركّب الطّفولة بسيدي ثابت (ولاية أريانة) ومركز « الأمان » لإيواء النّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بإحدى ولايات تونس الكبرى.

وتبعا لما تم ملاحظته خلال هذه الزيارات التفقدية، تقرر توفير حلول عمليّة وسريعة لتأمين حاجيّات الأطفال المكفولين بالمركز المندمج للشباب والطّفولة ببنزرت ومركّب الطّفولة بسيدي ثابت من الإعاشة اليوميّة الصحيّة والمتوازنة ضمانا لمصلحتهم الفضلى، وفق بلاغ صادر الجمعة عن الوزارة.

وأقرت الوزيرة مزيد تعزيز الإحاطة الشاملة بالنّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ اللاتي يتمّ إيواؤهنّ بمراكز « الأمان » التي تشرف عليها الوزارة وتسيّرها جمعيّات مختصة في المجال.

كما تقرّر الرفع من جودة خدمات الرّعاية للأطفال المكفولين بمؤسسات الرعاية مع المتابعة اللّصيقة لمسارهم الدّراسي واتّخاذ التدابير الضروريّة لفرض الالتزام بالمواظبة على الحضور واحترام التّوقيت الإداري وخدمة المواطن على الوجه الأمثل، علاوة على دعم التعاون مع المؤسسات العموميّة الشريكة للارتقاء بجودة خدمات التعهّد الصحيّ والنفسي والاجتماعي بالأطفال ذوي الوضعيّات الهشّة.

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