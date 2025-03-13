وزيرة الأسرة والمرأة تؤكد ثبات تونس على دعم حقوق النساء

أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ، اسماء الجابري، ثبات تونس على دعم حقوق النساء ، وذلك في اليوم الثاني من مشاركة الوفد التونسي في أشغال الدّورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتّحّدة برئاسة المملكة العربيّة السّعوديّة الملتئمة بنيويورك.

ووفق بلاغ صادرعن الوزارة ، استعرضت اسماء الجابري خلال مداخلتها في اللقاء الوزاري رفيع المستوى حول « الآليات الوطنية لتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات »،مختلف المكاسب المؤسساتية والآليات البحثية في مجال المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

كما شاركت الوزيرة في الندوة رفيعة المستوى حول « الإنجازات والتحديات في المنطقة العربية: ثلاثون عاما بعد بيجين مع التركيز على أعمال الرعاية في الأزمات والحروب » المنعقدة برئاسة وزيرة الدولة لشؤون المرأة بليبيا، د. حورية طرمال وسلطت الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها تونس لدعم منجزاتها في إطار تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين على مستوى القضاء على الفقر ،ودعم الانتاجيّة الزّراعيّة والأمن الغذائي ،والقضاء على العنف ضدّ النّساء والفتيات ،وتطوير ريادة الأعمال النّسائيّة، وتعزيز مشاركة المرأة في ضمان الاستدامة البيئيّة، فضلا عن وضع ميزانيّة مراعية لمنظور المساواة بين الجنسين ونصرة لفلسطين.

وواكبت الوزيرة وفق ذات البلاغ، الفعالية الوزارية الجانبية التي نظمتها جامعة الدول العربية بالشراكة مع دولة فلسطين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول « نساء غزة ينتفضن من أجل الحرية الكرامة ».

يذكر أن الوفد التونسي شارك بالمناسبة، في عدّة فعاليات جانبية، منها التي نظمها المجلس القومي للمرأة المصرية حول « التمكين السياسي والقيادة للمرأة » والفعالية الجانبية التي نظمتها مملكة البحرين لتقديم « جائزة الأميرة سبيكة لتمكين المرأة » في نسختها الثالثة، والفعالية رفيعة المستوى حول التمويل العمومي لأجندا بيجين » من تنظيم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

كلمات البحث :تونس;نساء;وزيرة الأسرة والمرأة