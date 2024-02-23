وزيرة الإقتصاد تلتقي مدير عام مكتب مجموعة البنك الافريقي للتنمية بتونس

اجتمعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي يوم الخميس 22 فيفري 2024، بمحمد العزيزي المدير العام للمكتب الإقليمي لمجموعة البنك الافريقي للتنمية بتونس الذي كان مرفوقا بـ Malinne Bloomberg المديرة العامة المساعدة.

وكانت الجلسة مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى سير التعاون المالي والفني وبرامج العمل لسنة 2024 على مستوى تمويل المشاريع التنموية ودعم الميزانية.

وتم التعرض إلى المجالات التي تحظى بالأولوية في الخطط والبرامج التنموية والتي قدمتها تونس فى إطار الوثيقة الاستراتيجية للتعاون للفترة 2024-2028 التي سيتم عرضها على مجلس إدارة البنك للمصادقة، من ذلك مجال المياه والتطهير ومجابهة التغيرات المناخية والفلاحة ودعم تنافسية الإقتصاد وتحسين مناخ الأعمال والنقل والتنمية البشرية.

كما تم التطرق إلى مدى تقدم المشاورات بخصوص مشروع بنك ريادة الأعمال للشباب الذي تم اقتراح انشائه من الجانب التونسي بدعم من البنك إلى جانب برامج تعاون أخرى يتم العمل عليها في الوقت الراهن على غرار برنامج دعم وتطوير منظومة الحبوب و برنامج التمكين الإقتصادى للشباب و برنامج تعصير البنية التحتية للطرقات ودعم القطاع الخاص.

وأكد الجانبان على تميز التعاون القائم بين تونس ومجموعة البنك الافريقي للتنمية وعلى الإستعداد لمزيد تطويره وتنويعه بما يخدم المصالح والاولويات الوطنية.

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