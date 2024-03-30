وزيرة التجارة تدعو إلى التحري في الشراءات المكثفة والمتكررة للمواد الأساسية من قبل الأشخاص نفسهم يوميا

دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب الى ضرورة التحري في الشراءات المكثفة، التي تمت ملاحظتها وتتعلق بتعود نفس الأشخاص على الاصطفاف أمام المحلات منذ ساعات الصباح الأولى والتزود اليومي المتكرر بالمواد الأساسية والتعديلية التي يتم عرضها بها.

ولاحظت بن رجب حرم قزاح ، خلال قيامها، السبت، بسلسلة من الزيارات الميدانية غير المعلنة لعدد من الفضاءات التجارية والأسواق اليومية ببعض المناطق الشعبية بولايتي تونس وزغوان، إجمالا، تحسنا في وضعية التزويد وتوفر المواد التعديلية التي تم ضخها في الأسواق بمناسبة شهر رمضان.

وشددت الوزيرة ، وفق بلاغ اصدرته وزارة التجارة، على ضرورة الاستمرار في التصدي للاحتكار والمضاربة واستهداف الأطراف الضالعة في هذه الممارسات على ضوء المعطيات التي تم تجميعها خلال هذه الزيارات.

وتابعت بن رجب خلال زياراتها الميدانية عمليات تزويد الأحياء الشعبية والمناطق الريفية بهذه الولايات بالمواد الأساسية من طرف تجار الجملة للمواد الغذائية.

وعاينت المحلات المنخرطة ضمن البرنامج التعديلي للسوق باللحوم الحمراء الموردة وبعض الفضاءات الناشطة في مجال توزيع المواد الأساسية من مساحات تجارية وتجار تفصيل للمواد الغذائية ومخابز.

وأشرفت على عمليات تعديل أسعار مادتي الطماطم والفلفل وبعض أصناف الغلال ومنتجات الدواجن من طرف فرق المراقبة الاقتصادية المرافقة لها بكل من الأسواق اليومية بمنطقتي الكبارية وزغوان المدينة.

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