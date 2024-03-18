وزيرة التجارة تستقبل السفير الأمريكي بتونس

مثّل واقع العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وآفاق تطويرها محور اللّقاء الذي جمع صباح اليوم الاثنين 18 مارس 2024، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم قزاح بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جوي هود.

وتطرق الّلقاء إلى مختلف أوجه علاقات التعاون بين البلدين والحرص المشترك على مزيد تعزيزها ودعمها والرفع من مستويات العلاقات التجارية.

وأكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، بهذه المناسبة، على ضرورة تسهيل نفاذ المنتجات التونسية ذات الجودة العالية إلى الأسواق الأمريكية والرفع من نسق المبادلات التجارية بين البلدين من جهة والتباحث حول آليات التعاون المشترك واستشراف فرص التصدير والاستثمار للجانبين في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والصناعات التقليدية…من جهة أخرى.

من جهته، بيّن سفير الولايات المتحدة الأمريكية استعداد بلاده لمزيد دفع التعاون الثنائي والتطلع لتعزيزه في مجالات عديدة فضلا عن دعم المؤسسات الناشطة في مجالات مختلفة وترويج منتجاتها في السوق الأمريكية، خاصة منها الناشطة في مجال الصناعات التقليدية، مشيرا إلى دور الشركات الأمريكية المتواجدة في تونس في تعزيز العلاقات التجارية ودفع برامج الاستثمار.

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