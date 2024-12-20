وزيرة التجهيز تقوم بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع في طور الأشغال بالجزائر

أدت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري والوفد التونسي المرافق لها، مساء يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، على هامش فعاليات الدورة 41 لمجلس وزراء الإسكان العرب ومؤتمر الإسكان العربي الثامن، زيارتين ميدانيتين لمشروع الطريق السريعة الرابطة بين محول 5 جويلية وخرايسية (قاعدة الحياة عاشور) في الجزائر ومشروع تمديد خط المترو بين حراش الوسط والمطار على طول 9,5 كم، يحتوي على نفق بطول 8 كم وعلى 9 محطات و10 منشآت فنية وتقوم بإنجاز هذين المشروعين مقاولة جزائرية مختصة، حاليا بصدد إنجاز مشروع بتونس في شكل مجمع مع مقاولة تونسية.

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