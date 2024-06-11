وزيرة التربية: ستّخذ إجراءً استثنائيا بخصوص تلاميذ الباكالوريا الذين مارسوا الغش

قالت وزيرة التربية سلوى العباسي في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الثلاثاء، إنّها « ستتّخذ إجراءً استثنائيا بخصوص تلاميذ الباكالوريا الذين مارسوا الغش في الامتحانات الوطنية هذه السنة، ما عدا التلاميذ الذين سيتم إحالتهم على النيابة العمومية ».

وأضافت الوزيرة بأنها « ستدعي هؤلاء التلاميذ لتوجيههم إلى التكوين المهني للحصول على شهادة، عوضًا عن انقطاعهم عن الدراسة لمدة 5 سنوات ». وشدّدت الوزيرة على أن « الغش موجود في كامل تراب الجمهورية »، مضيفة بالقول إنّ « الغش حزام ناسف لمستقبل وحياة التلميذ ».

وفي سياق متّصل، أوضحت العباسي أنّ « هناك بعض الأساتذة تورّطوا في شبكات للغش، كما تم إعفاء رؤساء مراكز ورؤساء مراكز مساعدين للامتحانات »، مشيرة إلى أنّ « هناك بعض التقصير منهم وهؤلاء لا يُمثّلون الأساتذة ولا قطاع التعليم ».

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