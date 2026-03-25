وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية تُؤكد أهمية تبادل الوفود الاقتصادية مع تونس

أجرى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 25 مارس 2026، جلسة عمل مع Reem Alabali-Radovan، الوزيرة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤدّيها إلى برلين.

ومثّل اللقاء مناسبة استعرض خلالها الوزيران مختلف أوجه التعاون الثنائي، معربان عن العزم المشترك على مزيد تطوير هذا التعاون والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس عراقة الصداقة بين البلدين اللذين يحتفلان هذه السنة بالذكرى السبعين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية.

وقدّم الوزير لمحة عن بعض المؤشرات الايجابية للاقتصاد التونسي، مؤكدا بالمناسبة على الأهمية التي توليها بلادنا لمزيد توثيق علاقات التعاون مع الشريك الألماني في العديد من المجالات على غرار التصرّف في الموارد المائية والانتقال الطاقي والرقمي والتنمية الاقتصادية المستدامة والتكوين المهني والتشغيل، مثمّنا في ذات السياق الدور المحوري الذي تلعبه كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والبنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار (KfW) في دفع هذا التعاون.

كما أعرب الوزير عن أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة التي ستوفر فرصا حقيقية لترسيخ شراكة متكافئة تخدم مصلحة الجانبين في كنف الندية والاحترام المتبادل، والاتفاق على جملة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن التونسي وترتقي بمستوى الخدمات المسداة له، مؤكّدا على ضرورة مواءمة هذه المشاريع مع الأولويات الوطنية لبلادنا طبقا للمخطط التنموي 2026-2030.

من جانبها، أعربت الوزيرة الألمانية عن ارتياحها لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدة استعداد حكومتها لمعاضدة الجهود التنموية للحكومة التونسية وترحيبها بدراسة مختلف البرامج والمشاريع المقدّمة من قبل بلادنا. كما أكّدت على أهمية تشريك القطاع الخاص وتدعيم تبادل الوفود الاقتصادية بين البلدين في إطار تنفيذ المشاريع التنموية في تونس في القطاعين العام والخاص.

