وزيرة التنمية الأردنية تُؤكد رغبتها في الاستئناس بالتجربة التونسية في نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات

أجرى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، لقاء مع نظيرته وزيرة التّنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية وفاء بني مصطفى، بمناسبة مشاركته في اجتماعات الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وتمّ خلال اللقاء التأكيد على أهمية مزيد دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاجتماعية لا سيّما من خلال التوقيع على البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون المشترك في مجال التّنمية الاجتماعية.

وأكد عصام الأحمر على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين البلدين، مشيرا إلى أنّ تونس تعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر شمولية وتصويب المساعدات الاجتماعية لفائدة مستحقيها، إضافة إلى دعم برامج الادماج الاقتصادي للفئات الضعيفة.

ومن جهتها أعربت الوزيرة الأردنية خلال هذا اللقاء عن رغبتها في الاطلاع والاستئناس بالتجربة التونسية في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ونظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، مستعرضة أهم البرامج والاجراءات التي تمّ اقرارها في الأردن لتحقيق الادماج الكامل في المجتمع للفئات الأولى بالحماية.

وفي لقاءه مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية العراق أحمد جاسم الأسدي، تمّ بحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجالات التّنمية الاجتماعية والعلاقات المهنية والضمان الاجتماعي.

وأكد الوزيران على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين البلدين بما من شأنه أن يسهم في تطوير برامج الادماج الاجتماعي والاقتصادي الموجهة لفائدة الفئات الضعيفة.

