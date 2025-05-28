وزيرة الصناعة: سيتم فتح تحقيق حول أسباب اندلاع الحريق بوحدة صناعية في صفاقس

أعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب أنه سيتم فتح تحقيق حول أسباب اندلاع الحريق الذي جد صباح اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، بوحدة التبريد التابعة للشركة التونسية الهندية للأسمدة « تيفارت » المتواجدة بمعتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.

وتحولت وزيرة الصناعة، وفق بلاغ للوزارة اليوم الأربعاء إلى مكان الحريق أين قامت بمعاينة هذا الحادث والاطمئنان على صحة الأعوان والإطارات العاملة في الشركة.

وثمّنت الوزيرة، جهود الفرق الفنية التابعة لشركة « تيفارت » التي تمكنت من التعامل الجيد والسريع مع الحريق مما ساهم في عدم انتشاره مما سهّل مهمة فرق الحماية المدنية في السيطرة الكاملة على الحريق على الساعة 10 و30 دق صباحا.

وأكدت الوزارة التزامها بالحفاظ على سلامة العاملين وعلى مختلف وحدات الإنتاج والمنشآت، كما دعت الجميع إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية من الحرائق وتدعيم مختلف المنظومات الوقائية.

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