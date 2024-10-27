وزيرة العدل تأذن بفتح أبحاث ضد «مضامين مخلة بالأخلاق الحميدة» على تيكتوك وانستغرام

اخر تحديث : 27/10/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الأحد، أنه على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة « تيك توك » و »انستغرام »، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة.
وأذنت وزيرة العدل للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.


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