وزيرة العدل تؤدي زيارة تفقدية غير معلنة لمستودع الأثاث والتجهيزات ببن عروس

أدت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم الاثنين، زيارة تفقدية غير معلنة إلى مستودع الأثاث والتجهيزات الخاص بوزارة العدل الكائن ببن عروس، أين عاينت ظروف خزن وحفظ التجهيزات ومدى توفر المعدات الضرورية لعمل المحاكم والهياكل الإدارية التابعة للوزارة.

وشددت الوزيرة على ضرورة إيلاء أهمية أكبر لمسألة تنظيم التجهيزات والمعدات وحسن ترتيبها والحفاظ على سلامتها.

كما أكدت على ضرورة إتباع أساليب وآليات أكثر نجاعة لحسن تبويب المعدات وتيسير مراقبتها ومتابعة مدى توفرها، داعية في الصدد ذاته إلى استشراف عمليات التزود والتوزيع على المحاكم و الإدارات الجهوية و المركزية و إلى سرعة التجاوب مع الطلبات التي ترد خاصة من محاكم الجهات الداخلية، وأوصت الوزيرة بوجوب اتخاذ التراتيب العاجلة للتخلص من كمية المعدات التي زال الانتفاع بها وإتلافها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية.

كما عاينت الوزيرة التجهيزات و المعدات الإعلامية التي تم اقتناؤها عبر صفقة عمومية ضمن الشراءات السنوية للوزارة والمتمثلة خاصة في اقتناء حوالي 670 حاسوب و 98 ماسح ضوئي و 480 طابعة ليزرية وذلك في إطار تنفيذ برنامج الانتقال الرقمي للمنظومة القضائية والسجنية المندرج ضمن المخطط الاستراتيجي للوزارة 2023 – 2025، و أكدت الوزيرة على ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم وتنفيذ مقتضيات برنامج الانتقال الرقمي للعدالة بحوكمة توزيع المعدات الاعلامية وتهيئة أرضية ملائمة لعدالة رقمية صفر ورقية.

كما مثلت الزيارة فرصة أصغت من خلالها الوزيرة لمشاغل العاملين بالمستودع ومتابعة ظروف عملهم، داعية إياهم إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين وضعية الخزن وحفظ المعدات وحمايتها من التلف.

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