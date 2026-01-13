وزيرة العدل تدعو إلى الالتزام بالقانون والتقيد بالمعايير في التعامل مع المودعين بالسجون

أكدت وزيرة العدل ليلى جفال خلال إشرافها على فعاليات إختتام تخرج الدورة التكوينية الخامسة والعشرون للتلامذة ضباط إصلاح للسجون والإصلاح التي أطلق عليها اسم دورة » المرحوم محمد عمار الدخلاوي » ، بمقر المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ببرج الطويل، على الالتزام التام بالقانون والتحلي بخصال التضحية والمثابرة ومزيد التفاني في أداء الواجب، والإحترام الكامل لحقوق الإنسان، معلنة تدشين مصحة موظفي السجون والإصلاح بالرابطة.

وأكدت الوزيرة على أهمية المسؤولية التي سيتحملونها في الإسهام المباشر والناجع في حماية الوطن والحفاظ على أمن الوحدات السجنية والإصلاحية، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون والتقيد بالمعايير في التعامل مع المودعين، داعية إلى ضرورة الاستفادة من خبرات زملائهم ممن سبقوهم في مباشرة الوظائف العليا بالهيئة العامة .

كما أشارت الوزيرة إلى ضرورة إثراء برامج التكوين والعمل على استمرارية تقييمها، بغاية ضمان مواكبتها لتطور التشريعات والتحولات الرقمية والتكنولوجية، مبينة الحرص المتجدد لدعم الإطارات والأعوان وتحسين ظروف عملهم.

هذا وقد تضمّن البرنامج الاحتفالي عديد الفقرات أهمها الاستعراض العسكري والرياضي وأداء التلامذة للقسم وترديد يمين الوفاء، تلاه توزيع الجوائز على المتفوقين وعرض شريط وثائقي يبرز كافة مراحل التكوين الأساسي والتطبيقي للضباط التلامذة.

كما تولت أيضا الوزيرة تدشين قاعة المركب الرياضي وملاعب المعشب الاصطناعي بالمدرسة الوطنية.

و تم خلال هذا الحفل تكريم عائلة الفقيد « محمد عمار الدخلاوي »، وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق إسم فقيد السجون والإصلاح المستشار عام من الصنف الأول محمد عمار الدخلاوي على هذه الدورة مرده ما عرف به الفقيد من حسن ودماثة الأخلاق وتفان وإخلاص في العمل مما جعله محل احترام وتقدير طيلة مسيرته المهنية التي ناهزت 30 سنة، إلى أن وافته المنية بتاريخ 31 جويلية 2023، إثر تعكر حالته الصحية وهو في طريقه الى العمل.

كلمات البحث :المودعين بالسجون;قانون;وزيرة العدل