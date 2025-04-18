وزيرة العدل تدعو قوات الأمن الداخلي لتوخى أعلى درجات اليقظة والحيطة في مواجهة كل أصناف الجريمة

انتظم اليوم الجمعة، بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة، موكب تعليق شارات الرتب وتوسيم ثلة من إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكها، بإشراف وزيري الداخلية خالد النوري والعدل ليلى جفال، وذلك بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث قوات الأمن الداخلي، تحت شعار « أمن تونس أمانة متجددة ومسؤولية دائمة »

ودعا وزير الداخلية في كلمة بالمناسبة، نشرت فحواها وكالة تونس أفريقيا للأنباء، جميع قوات الأمن الداخلي (أمن وطني وحرس وطني وحماية مدنية وسجون وإصلاح)، إلى مضاعفة الجهود ومزيد البذل والعطاء للارتقاء بالعمل الأمني، والحرص على تنمية الكفاءات الأمنية عبر النهوض بمنظومة التكوين، قصد مواكبة أحدث التكنولوجيات والتقنيات ومستجدات العلوم، وتطوير آليات مكافحة الجريمة بجميع أنواعها، وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة في كنف احترام الحريات وحقوق الإنسان وتطبيق القانون.

وعبر عن يقينه بأن منتسبي قوات الأمن الداخلي بمختلف رتبهم، مدركون أهمية ونبل الرسالة المنوطة بعهدتهم، ويضطلعون بها في كنف الانضباط التام والوفاء المطلق للوطن ونكران الذات، مثمنا مجهوداتهم وتضحياتهم المتواصلة في سبيل المحافظة على أمن تونس ودعم استقرارها وحمايتها من كافة التهديدات ونشر الطمأنينة بين المواطنين.

كما استحضر الوزير تضحيات شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية، الذين لبوا نداء الواجب وضحوا بأنفسهم فداء للوطن، مؤكدا الحرص على مزيد الإحاطة الاجتماعية بعائلاتهم، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا أثناء قيامهم بواجبهم المقدس.

وقال إنه يحق للتونسيين اليوم أن يفتخروا بقواتهم الأمنية، التي ما فتئت تحقق النجاح تلو الآخر للذود عن أمن البلاد والحفاظ على سلامة المواطنين وحماية مكاسبهم وممتلكاتهم، مبرزا حرص الوزارة على أن تتولى مختلف القوات الأمنية تأمين المواعيد والمناسبات العديدة القادمة بكل أمانة وانضباط، وفي مقدمتها تأمين الامتحانات الوطنية والموسم السياحي في فصل الصيف والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والرياضية وغيرها.

من جهتها، أعربت وزيرة العدل عن خالص تقديرها لكافة إطارات وأعوان وحدات قوات الأمن الداخلي في كافة انحاء الجمهورية، لما يبذلونه من عطاء جبار من أجل أمن الوطن والمواطنين، مستحضرة بكل إجلال أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الزكية دفاعا عن راية الوطن.

وأكدت أن تونس ستظل وفية لشهدائها الأبرار من أبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية وغيرهم، وهو ما يتجلى في ما يحيطهم به رئيس الدولة من حرص واهتمام تجسد بالخصوص في تركيز « مؤسسة فداء » للاحاطة بضحايا الاعتداء الإرهابية من قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني والديوانة.

وثمنت في السياق ذاته، ما تتحلى به مختلف قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكها من إنضباط ووطنية عالية وعزيمة صادقة وتفان في الدفاع عن أمن واستقرار تونس والذود عن مناعتها، لا سيما إزاء ما تواجهه البلاد من تحديات جسيمة في سبيل إنجاح مسيرة الاصلاح والنماء.

ودعت الوزيرة مختلف أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي، الى مضاعفة الجهود ومواصلة العمل بنفس الروح الوطنية العالية، وتوخى أعلى درجات اليقظة والحيطة في ومواجهة كل أصناف الجريمة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وانفاذ القانون على الجميع دون أي استثناء، في اطار الاحترام التام للقانون والالتزام الكامل بالحقوق والحريات، والتنسيق التام بين مختلف الاسلاك الأمنية وأجهزة الدولة خاصة في عدة مجالات محورية وهامة، على غرار مقاومة الارهاب وتفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي لشبكات الأتجار بالأشخاص ومكافحة الهجرة غير النظامية.

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