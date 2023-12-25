وزيرة العدل تلتقي مجموعة من المبلغين عن الفساد وتؤكد أهمية تطبيق القانون على الجميع

استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم ثلة من المبلغين عن الفساد الذين طرحوا لها عددا من مشاغلهم وخاصة في علاقة ببعض الصعوبات التي يواجهونها بمناسبة قيامهم بالإبلاغ عن بعض الممارسات التي تمثل ضربا من ضروب الفساد والإضرار بالمصلحة الوطنية والمال العام في عدد من القطاعات، مع طلب تطوير الإطار القانوني بخصوص حماية المبلغين.

وقد أكدت الوزيرة من جانبها على أهمية حماية المبلغين عن الفساد وضرورة تكريس ذلك على أرض الواقع طبقا لما يقتضيه تطبيق القانون و انسجاما مع خيارات الدولة الثابتة في التصدي لكافة مظاهر الفساد والتلاعب بالمال العام و الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا، معتبرة أن مسار مكافحة الفساد ونهب المال العام هو جزء من حرب التحرير الوطني التي أكد عليها رئيس الجمهورية في عديد المناسبات.

كلمات البحث :فساد;قانون;وزيرة العدل