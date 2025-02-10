وزيرة العدل تلتقي نظيرها السعودي

اخر تحديث : 10/02/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

ليلى جفال و وليد بن محمد الصمعاني

استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال ظهر اليوم الاثنين 10 فيفري 2025، وزير العدل بالمملكة العربيّة السعوديّة وليد بن محمد الصمعاني بحضور السفير عبد العزيز بن علي الصقر، سفير السعودية لدى الجمهوريّة التونسيّة.
وتم ذلك بمناسبة إقامة حفل توقيع البرنامج التنفيذي لاتّفاقيّة الرياض العربيّة للتعاون القضائي الذي سيلتئم يوم غد بمقر وزارة العدل وقد حضر مراسم الاستقبال ثلة من الإطارات السامية بالوزارة.


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