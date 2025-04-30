وزيرة العدل تُصدر قرارات تتعلقّ بالسراح الشرطي شملت 714 محكوما عليهم

اخر تحديث : 30/04/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه في إطار تنفيذ البرامج الاصلاحية والتأهيلية للمساجين المحكوم عليهم، بما يضمن إعادة إدماجهم السليم داخل المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة السجنية، تولت وزيرة العدل اليوم الاربعاء 30 افريل 2025، وبعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي، إصدار القرارات المتعلقة بالسراح الشرطي.

وقد شملت 714 محكوما عليهم ممن توفرت فيهم الشروط القانونية، مما أفضى إلى الإفراج عنهم.


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