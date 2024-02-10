وزيرة المالية تلتقي بوفد عن البنك الدولي

التقت سهام البوغديري نمصية وزيرة الماليّة صباح اليوم السبت، بمقرّ الوزارة بوفد عن البنك الدولي يتقدمهم « Tauqir SHAH » المدير التنفيذي بالبنك الدولي و بحضور Alexandre Arrobbio ممّثل البنك بتونس.

وكان هذا اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير برامج التعاون القائم بين تونس والبنك الدّولي والتقدّم في إنجاز مختلف مكوّناته فضلا عن برامج العمل للفترة القادمة.

وأعربت الوزيرة بالمناسبة، عن إرتياحها لمستوى التعاون القائم بين الجانبين وتطلّعها إلى مزيد تعزيزه وتنويعه خاصة في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تجمع تونس والبنك الدولي وما تتميز به من متانة وتنوع.

واستعرضت سهام البوغديري نمصية من جهة أخرى أهمّ المؤشرات التي تعكس صمود البلاد التونسية على المستوى الاقتصادي والمالي رغم التداعيات السلبية اللأزمة الوبائية والتغيرات المناخية والصراعات الجيوسياسية في العالم وآثارها على الوضعية الإقتصادية ببلادنا والتحديات التي تعرفها المالية العمومية، مبيّنة عزم تونس على العمل تدريجيا من أجل تحسين التوازنات الماليّة والوضعية الاقتصادية وتنفيذ عديد الإصلاحات النابعة من التوجهات والأولويات الوطنية، وهي إصلاحات تونسية هدفها إستعادة الإستقرار الإقتصادي والمالي و دفع الإستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتعزيزه.

من جهته، أعرب Tauqir SHAH عن إلتزام البنك الدولي بمواصلة مساندة تونس عبر توفير المرافقة الضرورية لتنفيذ المشاريع ومساندتها في تحقيق ما تصبو إليه، مبرزا ما يتمّ بذله لمزيد التنسيق بين الجانبين بما من شانه أن يضفي نجاعة أكبر على مستوى المحاور الكبرى لمجلات التعاون.

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