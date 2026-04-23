وزيرة الماليّة تلتقي بالمدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار

التقت مشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة مساء أمس الإربعاء 22 أفريل 2026 بمقرّ الوزارة راشد أحمد هارون المدير العام « للمؤسّسة العربيّة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات » الذّي كان مرفوقا بعدد من ممثلي المؤسسة.

وأثنت الوزيرة بهذه المناسبة على العلاقات المتميزة بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بلد المقرّ. كما نوّهت بالجهود المبذولة من « المؤسسة العربيّة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات » لتعزيز التعاون العربي بين الدّول الأعضاء وذلك في مجالات تدخّلها لتشجيع الاستمارات وتوفير التغطية التأمينيّة.

وأكّدت الوزيرة عمق علاقات التعاون والشراكة بين تونس و « المؤسّسة العربيّة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات » وذلك من خلال مساهمة المؤسّسة في رأسمال « الشّركة التونسيّة لتأمين التجارة الخارجيّة » « COTUNACE » ، مجدّدة أهمية دعم التّعاون المتبادل من الجانبين والتأمين من المخاطر بآليات المؤسّسة في ظلّ الأزمات الجيوسياسيّة التّي يشهدها العالم.

وأكّد راشد أحمد هارون حرص « المؤسّسة العربيّة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات » على تشجيع الاستثمارات، مبرزا استعداد المؤسّسة إلى دعم الاستثمار والماليّة العموميّة من خلال توفير الضمانات التّي تعمل المؤسّسة على تطويرها في علاقة بالتمويلات والتخفيض في كلفتها، مثمّنا كذلك تميّز الكفاءات التونسيّة التّي تشغل وظائف بالمؤسّسة ودورها في تعزيز التعاون المشترك.

