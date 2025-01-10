وزيرة خارجيّة مدغشقر في زيارة عمل إلى تونس من 12 إلى 16 جانفي الحالي

اخر تحديث : 10/01/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

تونس مدغشقر

تؤدّي وزيرة الشؤون الخارجيّة بجمهوريّة مدغشقر، “رافارفافيتافيكا راساتا”، زيارة عمل إلى تونس من 12 جانفي إلى 16 جانفي الحالي، لـ”تعزيز أطر التعاون” بين البلدين.

وفي هذا الشأن، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية، أن برنامج الزيارة يشمل عقد جلسة عمل موسّعة برئاسة وزيري خارجية البلدين سيتم خلالها التوقيع على مذكّرة تفاهم لإرساء مشاورات سياسيّة واتفاق إطاري للتّعاون الثنائي.

كما سيعقد وزيرا خارجية تونس ومدغشقر لقاء ثنائيا بمناسبة هذه الزيارة.


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