وزيرة كونغوليّة تُؤكّد رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع تونس في المجال الاجتماعي

عقدت أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن، مساء الخميس 21 ماي 2026 بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة « كريديف »، جلسة عمل مع Diata Edambo Irene، الوزيرة المعتمدة لدى وزيرة الشؤون الاجتماعيّة المكلّفة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصيّة بجمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة والوفد المرافق لها.

وتناول اللقاء، بحضور Mwendanga Musengo Desire Solomon سفير جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة بتونس، سبل تعزيز التّعاون الثّنائي ومتعدّد الأطراف في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتعرّف الوفد الكنغوليّ بالمناسبة على مهام وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ والمؤسسات الراجعة لها بالنظر وتوجهاتها الاستراتيجية في المجالات المتّصلة برسم السياسات ووضع البرامج والتشجيع على الاستثمار في الخدمات الموجّهة لفائدة الأسرة ومختلف أفرادها والنهوض بآليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتنمية الطفولة المبكّرة والرعاية والحماية للفئات في وضعيّات هشاشة وتطوير خدمات الاعلاميّة الموجّهة للطفل.

وأكّدت الوزيرة الكونغوليّة تقديرها لريادة التجربة التونسيّة ولتناغم سياساتها العمومية في المجال الاجتماعي، معربة عن رغبة بلادها في تعزيز فرص التعاون لا سيّما في المجالات المتّصلة بدعم استفادة حاملي الإعاقة من برامج الادماج الاقتصادي والنفاذ لخدمات الإعلاميّة الموجّهة للطفل، علاوة على الميادين ذات العلاقة بحماية الأطفال وإدماج المصابين منهم بطيف التوحّد وتهيئة مؤسسات الرعاية ومراكز الإيواء للاستجابة لحاجيات حاملي الإعاقة وتطوير البحوث والدراسات المتخصّصة.

كلمات البحث :تعاون;تونس;مجال اجتماعي;وزيرة كونغوليّة