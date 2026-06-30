وزيرَا السياحة والشؤون الدينية: ضرورة التزام وكالات الأسفار بتعهداتها الواردة في العروض المقدمة

أشرف أحمد البوهالي وزيـر الشؤون الدّينية وسفيان تقيّة وزير السّياحة صباح يوم الاثنين 29 جوان 2026، بمقرّ وزارة الشؤون الدّينية على اجتماع اللّجنة الوطنيّة للعمرة بحضور غفران السّاحلي رئيسة الدّيوان وممثّلي إدارة الحجّ والعمرة وممثلّي وزارة السّياحة المتفقد العام بالوزارة والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة وأعضاء اللّجنة الوطنيّة للعمرة وممثلّي الهياكل المهنيّة لوكالات الأسفار (الجامعة التونسيّة لوكالات الأسفار والجامعة التونسيّة المشتركة للسّياحة) وخصّص الاجتماع لدراسة مشروع الوثيقة التوجيهية لموسم العمرة الجديد 2026/2027.

وأكّد الوزيران على أهميّــة منسك العمرة وضرورة أداء المعتمر لها على وجه صحيح وفي ظروف طيّبة معتبرا أنّها مسألة تقتضي العديد من المقترحات والإجراءات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار واعتمادها في تحيين الوثيقة التوجيهية لحسن تنظيم الموسم بما يخدم المصلحة المشتركة للمعتمرين ووكالات الأسفار ويحفظ حقوق الطرفين.

واعتبر الوزيران أنّ نجاح تنظيم الحجّ يجب أن يتبعه نجاح تنظيم العمرة تبعا لتوصيات رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد الذي يعتبر أن الحجّ والعمرة ملفان وطنيان تهتم بهما جلّ العائلات التونسيّة ويقتضيان متابعة مستمرّة من الدّولة.

كما أكّد الوزيران أنّ ما تم تسجيله من بعض الإخلالات خلال الموسم الفارط يستوجب مزيد تعزيز الاستعداد والعمل الاستباقي والاستشرافي، بما يتيح تفادي تكرارها مستقبلاً، عبر إحكام التنظيم وتطوير آليات المتابعة والرقابة والرفع من جاهزية مختلف الأطراف المتدخلة.

وتمّ خلال الاجتماع الاستماع إلى ممثلّي الهياكل المهنيّة وتبادل الآراء بينهم وبين أعضاء اللّجنة تحت إشراف الوزيرين كما تمّ تقييم الموسم الفارط وتثمين الإيجابيات فيه وتقديم المقترحات لتجاوز السلبيات.

وفي هذا الإطار، شدّد الوزيران على ضرورة التزام وكالات الأسفار بتعهداتها الواردة في العروض المقدمة، وتوفير ضمانات إضافية لفائدة المعتمر، والارتقاء بجودة الخدمات، لا سيما في مجالات الإقامة والنقل والتأطير والإحاطة، بما يكفل أداء مناسك العمرة في أفضل الظروف.

كما أكّدا على أهمية إيلاء مزيد العناية بتكوين مرافقي المعتمرين في الجانبين التنظيمي والدّيني، إلى جانب مراجعة التراتيب المعتمدة بما يضمن تحسين الأداء بالتعاون والتصدّي للمتجاوزين والتأكيد على ضرورة إبرام عقد العمرة مع وكالات الأسفار لمعرفة حقوقهم وواجباتهم وإحكام التنسيق مع مختلف المتدخلّين في القطاع.

وأوصى الوزيران بضرورة مراعاة التوازن بين العرض والطلب والتكلفة والخدمات مع تحسين جودتها، كما دعوا إلى مزيد التنسيق من أجل تحيين مشروع الوثيقة التوجيهية في إطار اللجنة المشتركة لإمضائها من قبلهما في أقرب الآجال والإعلان عن انطلاق موسم العمرة.

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