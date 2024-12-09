وزير الإقتصاد وسفيرة فرنسا يستعرضان فرص تعزيز التعاون الإقتصادي.

مثلت العلاقات الإقتصادية خاصة على مستوى التعاون المالي والفني و الإستثمار المباشر ، أبرز محاور اللقاء الذي جمع بعد ظهر الإثنين 09 ديسمبر 2024 ، وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بسفيرة فرنسا بتونس Anne GUEGUEN .
وأعرب الجانبان خلال اللقاء الذي حضره مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس عن ارتياحهما لمستوى التعاون الثنائي القائم و للأفاق المتاحة لمزيد تعزيزه خدمة للمصلحة المشتركة.
كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى سير التعاون المالي وبرامجه للفترة القادمة في ضوء الأولويات الوطنية للتنمية .
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