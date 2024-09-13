مديرة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تُؤكد إلتزام البنك بمواصلة دعم تونس

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الجمعة 13 سبتمبر الجاري بـNodira Mansurova مديرة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية(BERD) بتونس.

وكان اللقاء مناسبة استعرض خلالها الجانبان مختلف أوجه التعاون القائم بين تونس والبنك وإمكانيات مزيد تعزيزه وتنويع مجالاته في المرحلة القادمة.

وثمن سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار دعم البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لتونس في تنفيذ عديد المشاريع التي تندرج ضمن أولويات التنمية الوطنية والتي شملت مجالات حيوية على غرار الطاقة المتجددة و الإتصالات والنقل والأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص.

من جانبها جددت Nodira Mansurova إلتزام البنك بمواصلة دعم تونس واستعداده لدراسة مقترحات المشاريع ذات الأولوية، الكفيلة بدفع التنمية الإقتصادية والاجتماعية للفترة القادمة.

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