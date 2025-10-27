وزير الإقتصاد يلتقي بعدد من مستشاري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

كان التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(BERD) وآفاق تعزيزه في المرحلة القادمة ، ابرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإثنين 27 اكتوبر 2025 بوفد يضم عددا من مستشاري مجلس إدارة البنك الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس حاليا.

واعرب سمير عبد الحفيظ خلال اللقاء الذي حضرته مديرة مكتب البنك بتونس Nodira Mansurova عن ارتياحه لمستوى العلاقات القائمة بين الجانبين وعن الحرص على مزيد توطيدها وتنويع مجالاتها في إطار المخطط التنموي 2026-2030.

من جانبها بينت السيدة Emily Keenan رئيسة الوفد ان هذه الزيارة تندرج في اطار الإطلاع عن كثب على سير مختلف محاور وبرامج التعاون بين البنك وتونس والتعرف على التوجهات و الأولويات التنموية للفترة المقبلة بما يساعد على حسن التنسيق في إعداد برامج العمل القادمة.

كلمات البحث :استثمار;البنك الأوروبي;وزير الإقتصاد