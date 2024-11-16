وزير الاستثمار السعودي: تونس أصبحت مؤهلة للمنافسة العالمية الشديدة لجلب الاستثمارات

أعرب وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية خالد بن عبد العزيز الفالح خلال لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت، بقصر قرطاج، عن تفاؤله بما وصلت له تونس من استقرار سياسي وتطور كبير في رحلة الاقتصاد التونسي منذ التحديات السابقة بما فيها أزمة كورونا.

وأكد الوزير أن تونس الآن أصبحت مؤهلة للمنافسة العالمية الشديدة لجلب الاستثمارات في عدة قطاعات بما فيها قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين والاستثمارات اللوجستية وقطاع السياحة والتطوير العقاري، مشددا على أن المستثمرين السعوديين جاهزون في الوقت المناسب للدخول في مثل هذه الاستثمارات .

من جهته، نوّه رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بمتانة روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة المثمرة القائمة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية، وأكّد على أن بلادنا تعمل على إعداد تشريعات جديدة تُمكّن من اختصار الإجراءات والآجال وتُعبّد الطريق أمام المستثمرين التونسيين والأجانب وتُحفّزهم على الاستثمار وبعث المشاريع في مناخ سليم وملائم يحفظ حقوقهم ويصون حقوق الدولة التونسية.

جدير بالذكر بأن وزير الإقتصاد والتّخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ ووزير الإستثمار السّعودي خالد بن عبد العزيز الفالح وقّعا اليوم على مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة وحكومة المملكة العربيّة السّعوديّة « للتّعاون في مجال تشجيع الإستثمار المباشر ».

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