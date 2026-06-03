وزير الاقتصاد يؤكد دعم الدولة لخطة التوسعة والتطوير لشركة «سفران تونيزي» «SAFRAN Tunisie»

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، اليوم الأربعاء، استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير الإحاطة الضرورية لمساندة شركة « سفران تونيزي » « SAFRAN Tunisie » في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتوسعة والتطوير خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير، اليوم الأربعاء، بمدير إفريقيا والشرق الأوسط المكلف بالتنمية الدولية والعلاقات المؤسساتية بمجموعة « SAFRAN » الفرنسية الرائدة في صناعة مكونات الطائرات وليد الغز مرفوقا بالمدير العام لشركة « SAFRAN Tunisie » مهدي شلوقي.

ومثّل هذا اللقاء، مناسبة استعرض خلالها مسؤولو الشركة تطور نشاطها في تونس، إلى جانب برامج عملها وتوجهاتها الاستراتيجية للفترة 2027-2030.

وثمّن وزير الاقتصاد والتخطيط برنامج العمل الاستراتيجي للشركة للسنوات الثلاث المقبلة بمختلف مكوناته، مؤكدا ما توليه الحكومة التونسية من اهتمام ودعم للاستثمار في القطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، ولا سيما قطاع صناعة مكونات الطائرات.

كما جدد سمير عبد الحفيظ تأكيد استعداد الوزارة ومختلف الهياكل المعنية بالاستثمار لتقديم الدعم والمرافقة اللازمين بما يساعد الشركة على تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتوسع وتطوير أنشطتها.

يذكر أن شركة « SAFRAN Tunisie » تمتلك ثلاثة مواقع إنتاج في كل من سليمان وقرمبالية والظهاري، وتوفر حاليا نحو 3300 موطن شغل، من بينهم قرابة 900 مهندس وإطار تقني ومسير.

وتتولى الشركة تصنيع عدد من المكونات والتجهيزات الخاصة بالطائرات، من بينها المقاعد وكوابل الإضاءة الداخلية والخارجية وأنظمة التهوئة وغيرها من المكونات عالية الدقة، كما تعد مزودا أساسيا لأكثر من 200 حريف في 30 دولة حول العالم.

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