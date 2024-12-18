وزير الاقتصاد يُؤكّد استعداد تونس لوضع خبراتها لدعم الاقتصاد الفلسطيني

مثل تعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس وفلسطين، أهم محاور القاء الذي جمع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، بوزير الصناعة الفلسطيني، عرفات حسين سليمان عصفور، والوفد المرافق له، بحضور سفير فلسطين بتونس، هايل الفاهوم.

وأكد سمير عبد الحفيظ بالمناسبة على موقف تونس الثابت في دعم فلسطين في قضيتها العادلة على كل المستويات، مشددًا في هذا السياق على استعداد تونس الدائم لوضع خبراتها في العديد من المجالات والاختصاصات لدعم الاقتصاد الفلسطيني على غرار النهوض بالاستثمار والتعاون الفني.

من جانبه، أوضح عرفات حسين سليمان عصفور أن زيارته إلى تونس تأتي في إطار حرص الحكومة الفلسطينية على تعزيز التعاون مع تونس، كما ذكر بمواقف تونس التاريخية المساندة للشعب الفلسطيني.

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