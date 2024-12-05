وزير الاقتصاد يُشارك في الدورة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة بالجزائر

يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في الدورة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة الذي سينعقد بالجزائر العاصمة من 05 إلى 07 ديسمبر 2024.

وسيشهد المؤتمر حضور عديد الوزراء من القارة الأفريقية و الخبراء الدوليين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إضافة إلى العديد من المستثمرين من أصحاب المؤسسات الناشئة و ممثلي صناديق استثمار وممثلي الهياكل المعنية بالدعم والمساندة من البلدان الأفريقية.

ويوفر المؤتمر، فرصة لممثلي حكومات الدول المشاركة وأصحاب المؤسسات الناشئة ورواد الأعمال والخبراء للتحاور حول سبل تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الابتكار و استغلال القدرات الكامنة لبناء شراكات مثمرة خاصة في القطاعات والمجالات ذات المحتوي التكنولوجي المرتفع.

وسيشارك سمير عبد الحفيظ في القمة الوزارية التي ستلتئم على هامش المؤتمر تحت عنوان « إعادة تصور إفريقيا بالذكاء الاصطناعي » بالإضافة إلى حضوره في ندوات حوارية أخرى.

كما ستكون للوزير لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء الجزائريين.

كلمات البحث :الجزائر;المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة;وزير الاقتصاد