وزير البيئة حبيب عبيد يؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية

اخر تحديث : 26/08/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

وزير البيئة حبيب عبيد يؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 26 أوت 2024 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين من قبل حبيب عبيد، وزيرا للبيئة.

وقال سعيد للوزير الجديد: « قطاع البيئة من بين أهم القطاعات… أشكرك على تلبية نداء الواجب الوطني فقد قطعت آلاف الكلومترات يوم أول أمس وأمس لأنك آثرت الوطن على أي اعتبار.. نحن في حاجة إلى تطهير البلاد بالمعنى المتصل بالبيئة وبكل المعاني ».


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