وزير البيئة يُعطي من زغوان إشارة انطلاق توسعة شبكة المدارس البيئية المستدامة

أدى وزير البيئة حبيب عبيد، اليوم الاثنين 10 فيفري 2025، زيارة ميدانية إلى ولاية زغوان، وانطلقت الزيارة من المدرسة الابتدائية بئر حليمة، حيث أعطى إشارة انطلاق إدراجها ضمن برنامج المدارس الإيكولوجية، الذي يشمل حاليا 417 مدرسة ابتدائية موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، داعيا إلى ضرورة مواصلة العمل على استدامتها.

كما أعلن وزير البيئة عن انطلاق مشروع تهيئة معبد المياه بزغوان بهدف الحفاظ على طابعه التاريخي العريق وتعزيز جاذبيته السياحية.

كما شملت الزيارة مصنع الورق ومصنع الإسمنت بجبل الوسط، حيث تابع وزير البيئة التجربة الرائدة في مجال تثمين النفايات، من خلال وحدة رسكلة الورق التي تعمل على إعادة استعماله كمادة أولية في الإنتاج، إضافة إلى انتاج الطاقة الكهربائية، ليتم فيما بعد تحويل حمأة الورق إلى مصنع الإسمنت لإعادة إدماجها في عملية التصنيع.

وفي سياق متصل، اطلع الوزير على نشاط مصنع الإسمنت بجبل الوسط المتعلق بتثمين نفايات النسيج والفيتورة وقشور اللوز واستغلالها لإنتاج الطاقة الكهربائية وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيدا بهذه التجربة النموذجية التي تقتضي تعميمها من خلال مزيد تعزيز التعاون بين المستثمرين لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة والمحيط.

كما عاين وزير البيئة بمعية والي زغوان أشغال توسعة المصب المراقب للنفايات المنزلية والمشابهة بمنطقة كستاني، بالإضافة إلى مصب المرجين بمنطقة جيلمة، داعيا إلى دراسة مختلف الحلول الممكنة لتثمين مادة المرجين.

وأشرف وزير البيئة، رفقة والي زغوان، على أشغال النظافة وإزالة نفايات الهدم والبناء في بئر مشارقة، إلى جانب معاينة الموقع المخصص لإنشاء محطة تطهير في المنطقة، والتي ستساهم في توفير المياه المعالجة ثلاثيا وربط حوالي 500 مسكن بشبكات التطهير وحماية وادي مليان من مصادر التلوث.

كما كانت الزيارة مناسبة تولى خلالها وزير البيئة متابعة حملة التشجير لغراسة 1000 شجرة التي قام بها مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية ببئر مشارقة-جبل الوسط وذلك في إطار برنامج الرعاية الخضراء للوزارة .

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